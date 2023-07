Paríž -Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou svoju poslednú Tour de France. Na slávnych pretekoch debutoval v roku 2012 a počas nasledujúcich rokov v nich nazbieral dvanásť etapových triumfov a rekordných sedem zelených dresov pre víťaza bodovacej súťaže.

Sagan si tentokrát víťazstvo nepripísal a priznal, že od seba očakával lepšie výkony, no svoju derniéru na francúzskych cestách si užil.

"Konečne sme v Paríži. Som šťastný a rád, že to bola posledná Tour. Som unavený. Prežil som tu dobré chvíle, Tour sú najväčšie a najlepšie preteky na svete, ale už mám toho dosť. Je koniec, ale čo už, život ide ďalej," povedal v cieli pre Eurosport.

Účinkovanie na Tour zakončil po dvanástich rokoch 11. miestom v 21. etape s cieľom na Elyzejských poliach. Neoficiálne majstrovstvá sveta šprintérov sa mu tak nepodarilo vyhrať ani raz v kariére. "Nebol som taký dobrý, ako by som chcel byť, ale z tejto Tour nemám ani zlý pocit. Hodnotím ju dobre. Bezpochyby je to niečo špeciálne vďaka nadšeniu fanúšikov. Jedným z mojich cieľov bolo prísť do Paríža. A to sa mi podarilo," povedal v rozhovore pre španielsky denník Marca.

Najlepšie mu vyšla 11. etapa z Clermontu Ferrandu do Moulins, v ktorej obsadil 8. miesto. Inak sa do Top 10 nedostal. "Myslím si, že to bola najťažšia Tour môjho života, ale aj tak to všetko išlo dobre. Cítiť priazeň ľudí v tejto skvelej atmosfére je samo už niečo výnimočné. Vždy som sa tu cítil milovaný. S Tour to bolo ako milostný príbeh a túto rozlúčku si budem navždy pamätať. Ja som mal kariéru s vrcholmi aj pádmi, no plnú skvelých momentov," uviedol.

Sagan dosiahol prvé víťazstvo na Tour v 2. etape v roku 2012 s cieľom v Seraingu, posledné dvanáste si pripísal na konto v 5. etape v roku 2019. "Je ťažké povedať, aká je najlepšia spomienka. Vyhral som dvanásť etáp a najemotívnejšia bola asi tá prvá. Bola to moja prvá Tour a bol som mladý," uviedol v rozhovore pre Eurosport.

Trojnásobný majster sveta však po Tour nekončí. Už 3. augusta odštartujú spoločné majstrovstvá sveta v cyklistike v Glasgowe, kde by sa chcel predstaviť na viacerých frontoch: "Chcel by som tam ísť na ceste a aj na horskom bicykli. Snažím sa motivovať a pripraviť. Stále máme pred sebou bohatý cyklistický program."

Po svetovom šampionáte by sa mal tridsaťtriročný pretekár venovať už len horskej cyklistike a verí, že si vybojuje miestenku na budúcoročnú olympiádu v Paríži. "Dúfam, že tam budem na horskom bicykli. Medaila je možná, ale dôležité je prísť do cieľa. Verím, že môžem dosiahnuť dobrý výsledok," povedal.

Sagan získal sedem zelených dresov medzi rokmi 2012 a 2019 a prekonal tak rekord legendárneho Nemca Erika Zabela. Mohol ich mať aj viac, no v roku 2020 ho zdolal Ír Sam Bennett a v roku 2017 ho rozhodcovia vylúčili po strete s Britom Markom Cavendishom. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) neskôr uznala, že zrážka bola nezavinená. Slovenský pretekár mal zelený dres oblečený dokopy v 130 etapách, čo je tiež rekord a dosiahol 77 umiestnení v najlepšej päťke. V rokoch 2016 a 2018 si štyrikrát obliekol aj žltý dres.