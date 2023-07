FOTO Sagan si so synom spravili krásny výlet na Slovensku! Pozrite, ako Marlon vyrástol

Žilina - Slovenský cyklistika Peter Sagan znova na bicykli! Spoločne so svojím synčekom Marlonom si zajazdili po žilinskom bicyklovom parku, ktorý leží naozaj v krásnom prostredí.

Otec Peťo sa iba nedávno vrátil z Francúzska, kde si úspešne odjazdil svoje poslednú Tour de France. Po dokončení legendárnych pretekov zinkasoval kopu gratulácii k fenomenálnej kariére. Majiteľ tímu Totalenergies mu dokonca venoval niekoľkolitrový Moet, ktorí si spoločne okamžite otvorili. Po slávnostnom zakončení pricestoval naspäť domov na Slovensko, kde sa okamžite venuje svojej rodine. Ako správny otec zobral svojho syna na bicyklový výlet do žilinského bike parku. Po krásnom dni pridal na sociálne siete fotky z výletu, ku ktorým zverejnil skutočne nádhernú správu. "Nie je naozaj nič, čo by sa dokázalo vyrovnať návratu domov a užívaniu si jazdy na dvoch kolesách s mojou pýchou a radosťou. Môj syn Marlon. Nemohol som si želať lepšieho partnera na jazdenie v žilinskom bike parku. On mi pripomenul, že niekedy nenájdem najväčšie víťazstvá v živote na pretekárskom pódiu."