Tak otvorený nikdy nebol: Už ma to roky nebaví! Teším sa, keď to celé zabalím, povedal Sagan

Pre slovenského cyklistu Petra Sagana (33) je tohtoročná Tour de France poslednou v kariére. Pred posledným týždňom na nej ho vyspovedali novinári z belgického periodika Het laatste nieuws, ktorým poskytol naozaj zaujímavé odpovede.

Rodák zo Žiliny zasvätil cyklistike celý svoj doterajší život, no už ho ani zďaleka nebaví tak ako kedysi. „Keď som mal osemnásť rokov, tešil som sa, že sa už nemusím vrátiť do školy. Teraz ako 33-ročný sa teším, kedy sa nebudem musieť vrátiť na preteky. Samozrejme, užil som si to, ale už toho bolo dosť,“ povedal na rovinu Peter Sagan.

Trojnásobný majster sveta okrem iného belgickým novinárom dokonca prezradil, kedy ho cyklistika prestala baviť. „Som mimoriadne vďačný za to, čo som v tomto krásnom športe dosiahol, ale vyžiadalo si to aj veľa obety. A mňa už nebaví sa rok čo rok obetovať. Bod zlomu sa v o mne odohral pred tromi rokmi, no vtedy som bol ešte príliš dobrý na to, aby som skončil. Ak by som to vtedy urobil, možno by som mal neskôr výčitky. Teraz som však s koncom zmierený,“ skonštatoval.

Sagan zároveň vysvetlil, že rovnako ako všetky preteky v tejto sezóne, aj na Tour de France jazdí preto, že je to jeho práca. „Som rád že som zatiaľ nebol súčasťou žiadneho pádu. Tour sa však ešte nekončí. Uvidíme, či dokážem pohnúť s vecami v poslednom týždni,“ dodal majiteľ siedmych zelených dresov z najprestížnejších cyklistických pretekov na svete.