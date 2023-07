Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Švajčiarskej kvalifikantke Viktoriji Golubicovej podľahla 3:6, 6:7 (4).

Slovensko tak prišlo na tráve All England Clubu aj o posledné želiezko v singli, aj Alex Molčan s Viktóriou Hrunčákovou stroskotali hneď na úvodnej prekážke. Duel medzi Schmiedlovou a Golubicovou v stredu večer prerušili za stavu 3:6 pre tmu. Slovenka v prvom sete vyrovnala z 1:3 na 3:3, no ďalšie tri gemy sa stali korisťou Švajčiarky, ktorá vo výmenách účinne využívala bekhendový slajz. Vo štvrtkovej dohrávke si Golubicová vďaka brejku vo štvrtom geme vybudovala náskok 5:2, Schmiedlová však nezložila zbrane. V ďalších minútach vyrovnala na 5:5, v dvanástom geme odvrátila tri mečbaly a vynútila si tajbrejk. V ňom však mala navrch Golubicová. Za stavu 6:4 premenila po dvojchybe Schmiedlovej štvrtý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so slovenskou jednotkou na 2:1.