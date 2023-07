Slovan Bratislava bude mať medzi tromi žrďami od novej sezóny skúseného brankára. Milan Borjan sa okrem skúseností a kvalít môže taktiež pochváliť nádhernou manželkou.

Fanúšikovia nášho majstra sa môžu tešiť nielen na zákroky novej brankárskej jednotky Slovana, ale aj na jeho krásnu manželku Snežanu. Tú však zrejme neuvidia na tribúne príliš často, keďže majú spolu 6-ročného syna Filipa, s ktorým zostáva žiť v Srbsku.

„Jedna strana mince sú Milanove víťazstvá, na ktoré sa vždy tešíme, akoby boli prvé. Viete však, aké je pre Filipa najväčšie víťazstvo? Ockove objatie. Iba my vidíme druhú stranu mince, ktorou je samota, ktorá nás čaká, kým budeme opäť spolu. Poplakali sme si, vyobjímali sa. S Filipom odpočítavame dni, kým sa Milan vráti,“ napísala Snežana na instagrame po prestupe svojho manžela do Slovana.

Pani Borjanová v minulosti pôsobila ako šéfka marketingu v slávnom klube Partizan Belehrad. Keďže jej manžel prestúpil k úhlavnému rivalovi Červená hviezda, musela dať tejto kariére zbohom. Po odchode z funkcionárskej pozície sa vrhla na modeling a súdiac podľa jej pikantných záberov, ktorými sa rada pochváli, to bola dobrá voľba. Krásna Snežana je neúnavná bojovníčka, čo dokázala aj po pôrode synčeka. Radosť po pôrode vystriedala hrozivá správa od doktorov a boj o život.

Ako si prednedávnom zaspomínala, doktori jej zistili trombózu, ktorá je ako časovaná bomba a šanca na prežitie bola 50 na 50. „Po pôrode za mnou prišli lekári a povedali mi, že ma do hodiny musia odviezť na pohotovosť, aby sa trombus nedostal k srdcu. Na jednotke intenzívnej starostlivosti som bola doslova zviazaná pätnásť dní. Nemohla som sa ani pohnúť. Milanov najšťastnejší moment bol, keď volal všetkým známym a rodine, aby im oznámil, že som to zvládla a prežijem to. Bola to otázka života a smrti,“ hovorila o desivej skúsenosti Snežana.