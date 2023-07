Slovenské kluby začínajú cestu pohárovou Európou. V akcii budú až štyri kluby, ktoré sa pokúsia splniť si sen a postúpiť do základnej skupiny. Komu sa to podarí?

Majster dostal priaznivý žreb

V Lige majstrov sa predstaví ŠK Slovan Bratislava, ktorý získal piatykrát po sebe pohár pre slovenského šampióna. Jeho súperom bude v 1. predkole klub FC Swift Hesperange z Luxemburska. „Je to pre nás veľká neznáma. Prvýkrát získali titul a nebude to žiadna prechádzka. Musíme sa dobre pripraviť,“ reagoval na žreb tréner belasých Vladimír Weiss st.

Slovan začína doma v stredu 12. júla o 20.30 a je jasným favoritom. Experti z Fortuny mu veria s kurzom 1.24. V prípade postupu by jastrabi z Tehelného poľa nastúpili proti víťazovi duelu FC Urartu (Arménsko) – HŠK Zrinjski Mostar (Bosna a Hercegovina). Ak by Slovan šokujúco vypadol, presunul by sa do majstrovskej vetvy Európskej konferenčnej ligy. Tam by naň čakal buď Häcken zo Švédska, alebo waleský The New Saints. Belasí však majú iba tie najvyššie ambície.

Náročná gruzínska prekážka pre DAC

Už v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy nastúpi 13. júla vicemajster FC DAC 1904 Dunajská Streda. Tím čaká náročná gruzínska prekážka FC Dila Gori. Do tímu pribudol poľský obranca Konrad Gruszkowski, mladý slovenský útočník Matej Trusa, český záložník Aleš Čermák či stopér Filip Kaša. Do Grécka pre zmenu odišiel dlhoročný hráč Dominik Kružliak.

Pokiaľ DAC postúpi, nastúpi proti ukrajinskému klubu FC Vorskla Poltava. „Je to Európa. Nemohli sme mať očakávania, že dostaneme ľahkého súpera. Podľa mňa je to nepríjemný protivník. Gruzínsky futbal je známy svojou technickosťou, čo môžeme vidieť aj na ich hráčoch, ktorí majú solídnu a dynamickú techniku. Navyše nás čaká nepríjemné vonkajšie prostredie,“ priznal pre klubový web tréner Adrián Guľa.

Žilinu čaká tím plný legionárov

Po dvoch rokoch sa MŠK Žilina znovu predstaví v pohárovej Európe, kde v EKL nastúpi taktiež v 1. predkole proti estónskemu klubu FCI Levadia Tallinn. Tím vedený španielskym trénerom Currom Torresom má v zostave viacerých legionárov – z Brazílie, Ruska, Kamerunu, zo Srbska, Slovinska, z Azerbajdžanu či Ghany. Aj preto to bude náročný súper.

„Bude to dobrá skúsenosť. Čím menej o súperovi vieme, tým lepšie a poctivejšie sa na nich musíme pripraviť. Veríme, že prídu aj fanúšikovia, zaplnia veľa miest na štadióne a budú nám poriadne fandiť,“ praje si tréner šošonov Jaroslav Hynek. Ak Žilina postúpi, tešiť sa môže na atraktívneho súpera – belgický KAA Gent.

Spartak začína až v 2. predkole

Trnava získala druhý raz po sebe Slovnaft Cup a znovu ju čaká medzinárodná konfrontácia. V nej štartuje ale až koncom júla v 2. predkole EKL proti lotyšskému klubu FK Auda, ktorý sídli v meste Kekava. Vlani vyhral domáci pohár a čaká ho historická premiéra v pohárovej Európe. Favoritom je však Spartak Trnava.

„Kvalitu súpera neviem posúdiť, nepoznám to mužstvo. My si ho teraz zanalyzujeme a verím, že bude v našich silách postúpiť,“ povedal tréner Michal Gašparík. „Žreb bol priaznivý, aj keď v dnešnej dobe nie je ľahký súper. Umelá tráva môže byť naša nevýhoda,“ doplnil Sebastián Kóša.

