LONDÝN - Anglický futbalista Mason Mount tvrdí, že dôvodom jeho odchodu z Chelsea bolo odsunutie na vedľajšiu koľaj. Dvadsaťštyriročný stredopoliar si uvedomil, že nefiguruje v dlhodobých plánoch klubu, a rozhodol sa odísť do Manchestru United.

Angličan, ktorý je odchovanec Chelsea, podpísal s "červenými diablami" päťročný kontrakt s opciou na jeden rok. "Pred niekoľkými mesiacmi som si uvedomil, že nie som v plánoch Chelsea smerom do budúcnosti. Keď som sa teda dozvedel, že United má záujem, rozhodol som sa. Je to impozantný klub, hrali tu ikonickí hráči a ja som chcel byť súčasťou. Medzi moje hlavné ciele tiež patril skorý príchod, aby som bol pripravený pred začiatkom sezóny," citovala Mounta agentúra AFP.

Mount bude v Manchestri obliekať dres s číslom 7, ktoré v minulosti nosili hráči ako Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, George Best či David Beckham. "Vždy som sa vnímal ako stredopoliar, osmička, ktorá sa vie dostať dopredu a útočiť, strieľať góly, vytvárať gólové šance, ale vedieť aj brániť a pomáhať mužstvu, keď je pod tlakom," dodal 24-ročný hráč.

Stredopoliar priznal, že pre transfer musel skrátiť rodinnú dovolenku v Disneylande. "Mali sme malý výlet do Disneylandu, hlavne kvôli mojej neteri. Samozrejme, že som si to užil tiež, no vrátili sme sa trochu skôr, aby sme prišli do Manchestru, zistili, aká je sem cesta a podobne. Stálo to za to, zažil som tu pár úžasných dní. Dostal som srdečné privítanie a už sa cítim ako doma," uzavrel Mount.

Mount bol jedným z hlavných cieľov trénera United Erika ten Haga v prebiehajúcom prestupovom období. V uplynulej sezóne odohral za Chelsea 35 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal tri góly a štyri asistencie. V roku 2021 získal s "The Blues" titul v Lige majstrov, pričom vo finále proti Manchestru City (1:0) sa podieľal na víťaznom góle.