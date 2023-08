Tenisové dvorce vo švajčiarskom meste Laussane minulý týždeň hostili turnaj WTA. V 1. kole na seba narazili supertalentovaná Ruska Mira Andreeva a ukrajinská tenistka Dajana Jastremská.

Stále len 16-ročná ruská hviezda nedala ukrajinskej súperke šancu a zmietla ju z kurtu po setoch 6:0 a 6:2. Jastremská mala však na svoju súperku po zápase ťažké srde a dokonca podala na ňu sťažnosť.

"Rada by som zverejnila informácie o situácii, ktorú považujem za úplne neprijateľnú. Požiadala som o sankcie proti Mirre Andreevovej za lajkovanie príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré jasne súviseli s činmi spáchanými proti Ukrajincom," napísala Jastremská na Instagrame.

Podľa britského denníka Daily Mail sa Andreevovej páčil post ruského speváka Grigoryho Lepsa, v ktorom hudobník prial k narodeninám Vladimírovi Putinovi. Ďalším nevhodným krokom potom bolo zdieľanie príspevku, ktorý zosmiešňoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Mira Andreeva verejne podporila ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho konanie na Ukrajine. Zdroj: Instagram

Mira Andreeva patrí medzi najlepšie kamarátky našej talentovanej tenistky Renáty Jamrichovej. Slovenka nedávno prehovorila na jej adresu, keď Ruska aj napriek nízkemu veku uhrala slušný úspech na nedávno skončenom Wimbledone: "Na Wimbledone som fandila Mire Andreeve, je to moja rovesníčka a veľmi dobrá kamarátka. Prajem jej úspechy, viem, že si to zaslúži. Dúfala som, že by to mohla vyhrať, ale nakoniec prehrala, myslím, že vo štvrtom kole, ale bola som na ňu veľmi hrdá."

Ruská tenistka sa tak zaradila medzi množstvo ruských športovcov, ktorí verejne podporujú ruskú agresiu na Ukrajine. Za jej konanie na sociálnych sieťach však potrestaná nebude, vedenie WTA Jastremskej sťažnosť stiahlo.