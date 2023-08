Nemecká tenisová legenda Boris Becker patrí medzi najpopulárnejšie osobnosti tohto športu. Niet sa čomu čudovať, že má stále v pätách fotografov, ktorí sledujú každý jeho krok a odhaľujú jeho tajomstvá. Aj tie, čo sa týkajú zdravia.

Becker si momentálne užíva dovolenku v luxusnom talianskom letovisku Portofino., kde mu spoločnosť robí priateľka Lilian Carvalho Monteiro. Čo však zachytili všade prítomní paparazzi muselo jeho fanúšikov šokovať aj vyfotiť. Borisa nafotili v krátkom tričku, spod ktorého mu trčal lakeť s hrčou veľkou ako tenisová loptička.

Ukazuje sa, že ide o problém, ktorý má najmladší víťaz Wimbledonu už dlhodobo. Pritom nejde o problém, ktorý by sa nedal odstrániť chirurgickým zákrokom. Lenže Becker to odmieta: „Ten problém s lakťom mám už dlho. Mohol by som to vyliečiť chirurgicky, ale za posledné roky som mal už dosť operácii.“ Napriek extrémnemu opuchu nemá žiadne bolesti, ale nevyzerá to esteticky dobre. Dôvodom, prečo má Nemec znetvorený lakeť, je pravdepodobne množstvo silných úderov, ktoré rozdával raketou, ale aj prijímal. Problémová legenda sa však o to nestará a žije si po prepustení z basy opäť svoj život.