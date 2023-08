BRATISLAVA – Nespustíte z nej oči. Mnohými označovaná ako najsexi slovenská športová novinárka Simona Leskovská vyrazila na luxusnú dovolenku na Ibizu. Na párty ostrove to spoločne s kamarátkami poriadne rozbalila. Krásna modelka navyše dostala do pozoru všetkých chlapov horúcimi zábermi, ktoré zverejnila na Instagrame.

Simona Leskovská len pred niekoľkými dňami reprezentovala našu krajinu na svetovej súťaži Miss Supranational 2023. Známa a úspešná influencerka, športová redaktorka a najmä bývalá finalistka súťaže Miss Slovensko 2013 ukázala, že je stále v obdivuhodnej forme. Momentálne sa už nachádza na Ibize, kde aj s kamarátkou dovolenkujú. Nebola by to však Leskovská, keby poriadne nedráždila svojich fanúšikov dokonalou figúrou. Na Instagrame zverejnila sériu horúcich záberov, ktorými dostala svojich nápadníkov do varu. Viac nájdete v galérii