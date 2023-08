BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava odohrajú dnes večer na Tehelnom poli odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov proti HŠK Zrinjski Mostar. Pokiaľ sa „belasým“ podarí cez bosnianskeho súpera postúpiť, s istotou pribudnú do klubovej kasy milióny eur. Posvietili sme si na to, o aké peniaze Slovanisti v pohárovej Európe hrajú.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa odohrali minulý týždeň úvodný zápas 2. predkola Ligy majstrov. Na pôde súpera z Bosny a Hercegoviny zvíťazili najtesnejším rozdielom 1:0. „Belasí“ museli čeliť nielen vypredanému hľadisku, ale najmä veľkému teplu a dusnu, ktoré poriadne potrápilo oboch aktérov. Niečo podobné v dnešnom odvetnom zápase nehrozí. Počas duelu má byť na Tehelnom poli príjemných 20 stupňov.



Futbalisti nášho ligového majstra sú pred odvetou sebavedomí. To aj napriek tomu, že počas víkendu len remizovali v úvodnom kole Niké ligy na ihrisku nováčika Košíc 0:0. O motiváciu majú hráči Slovana postarané aj z finančného hľadiska. Ak sa im dnes podarí cez Mostar postúpiť do 3. predkola ligy majstrov, do klubovej kasy pribudnú milióny eur. Tie budú mať garantované minimálne za postup do skupinovej fázy Konferenčnej ligy. Minulý rok sa Slovanu Bratislava podarilo na odmenách získať v pohárovej Európe 8,4 milióna eur.



Futbalisti Slovana pritom doposiaľ zarobili na odmenách za 1. a 2. predkolo Ligy majstrov už rarobili veľký balík. Posvietili sme si však na to, koľko môžu "belasí" zarobiť v pohárovej Európe počas aktuálnej sezóny. V hre je postup do skupinovej fázy Ligy majstrou, Európskej ligy či Konferenčnej ligy. Jednotlivé odmeny sú pritom diametrálne odlišné. Viac uvidíte v galérii