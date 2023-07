FOTO Kvitovej honosná svadba! Tenistka žiarila so šperkami za desiatky tisíc eur

Česká tenistka Petra Kvitová (33) sa v sobotu (22.7) vydala za svojho trénera Jiřího Vaňka (45).

Utajená svadba sa konala na statku Raná pri meste Louny. Kvitová vyzerala vo svoj veľký deň dokonale. Krásne svadobné šaty doplnila prepychovými šperkami v hodnote 170-tisíc eur. O šperky dvojnásobnej wimbledonskej víťazky sa postarala firma ALO Diamonds.

Kvitová žiarila! Najviac sa na nej vynímal neprehliadnuteľný náhrdelník, ktorého cenovka výrazne prevýšila ostatné kúsky. Nechýbal honosný náramok, či náušnice v tvare kvetín. Návrhári všetko doplnili prsteňom z ružového zlata. "Petra si u nás tiež nechala na zákazku vyrobiť snubné prstene," doplnili zástupcovia firmy ALO Diamonds.

O svadobné šaty Kvitovej sa postarala módna návrhárka Beata Rajská. "Cenu nehovorím, ani neviem. My sme sa na začiatku na niečom dohodli, a tak to bolo. Viac to komentovať nebudem, ľudia asi moje ceny poznajú," povedala návrhárka pre Blesk. Kvitová si na seba obliekla šaty z hodvábnych šifónov s čipkou, bola k tomu aj bohatá sukňa a závoj. Nečudo, že tenistka vyzerala dokonale. Rajská priznala, že materiál na ne priviezla z Paríža už v januári a s Petrou komunikovala od februára. VIAC SI POZRITE TU!