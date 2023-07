Už sú svoji. Česká tenistka Petra Kvítová je najlepšou českou tenistkou 21. storočia. Po rokoch hľadania toho pravého ho našla v trénerovi Jiřím Vaňkovi (45). Na ich tajnú svadbu sa zhrnuli mnohé gratulácie, ale aj štipľavý odkaz od Vaňkovej exmanželky.

Kvítová ako 20-ročná chodila v minulosti vtedy len so 16-ročným tenistom Adamom Pavláskom. Užívala si aj randenia tenisového seladóna Radka Štěpánka či s hokejistom Radkom Meidlom. Nakoniec sa do bielych svadobných šiat obliekla na sobáš s bývalým tenistom a jej trénerom Jiřím Vanek. Ten sa len pred tromi rokmi rozviedol s bývalou tenistkou Markétou Kochtovou, s ktorou má dvoch synov. Pár dlho zapieral, že sú spolu, až kým to neprezradili aj s dôkazmi české médiá. „Chceli sme sa s vami podeliť o skvelú správu. Povedala som áno na mojom milovanom mieste,“ napísala k jedinej zverejnenej svadobnej fotke Kvitová. Tenistka známa aj tým, že ako jej bolo nadelených viac ženských kriviek ako iným športovkyniam, nebála sa ich ukázať. Hlboký výstrih síce zakrývala vlasmi, ale nedokázali celý.

Vyhlásenie o svadbe prišlo 22. júla a rypla si do neho aj Vaňková prechádzajúca manželka Kochtová. V sobotu totiž oslavovala aj ona – výročie vzťahu s hokejovým agentom Robertom Spálenkom. „22. júla – dátum Môjho šťastia!,“ napísala na sociálnych sieťach.