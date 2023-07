Španielske média vyrukovali do sveta s horúcou správou. Atraktívna tenistka Lola Marandel mala padnúť do oka čerstvému víťazovi Wimbledonu a svetovej jednotke Carlosovi Alcarazovi.

Alcaraz si svoje súkromie stráži a o jeho vzťahoch sa toho príliš nevie. Cez Wimbledon sa hovorilo, že má randiť s 23-ročnou tenistkou Mariou González Giménez, ale vyzerá to tak, že to nemusí byť až také horúce. Predtým ho spájali aj so speváškou Anou Mena či účastníčkou reality show Melodie Peňalver. Najnovšie španielske médiá spájajú najlepšieho tenistu súčasnosti s inou krásnou tenistkou. Tentokrát s Francúzskou Lolou Marandel. 21-ročná hráčka sa výraznejšie nepresadila na okruhu WTA a obieha nižšie turnaje ITF. Spoznať sa mali cez Instagram, kde si najprv len komentovali fotky a neskôr začali aj písať. Portál marie-claire.es dokonca poskytol aj vyjadrenie z tenistovho okolia. „Áno, sú v kontakte a na turnaji v Nice sa mali stretnúť prvýkrát. Preto Alcaraz po triumfe na Wimbledone nešiel na dovolenku, ale namiesto toho odletel do Nice.“ Lola síce neurobila ešte dieru do svetového tenisu, ale žije si ako hráčka TOP 10. Strieda luxusné dovolenky, pohybuje sa po najslávnejších filmových festivaloch a na Instagrame ju sleduje viac ako 100-tisíc ľudí. Nie je sa čomu čudovať, keď pridáva niekedy poriadne pikantné zábery, veď presvedčte sa sami vo FOTOGALÉRII!