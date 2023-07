FOTO Legendárny futbalista na dovolenke so svojou ex: Postavu jej závidia aj oveľa mladšie!

Ibiza, vychytená dovolenková destinácia bohatých ľudí, niekedy páry rozdelí, no môže ich aj naspäť spojiť. Svoje o tom vie aj legendárny anglický futbalista Gary Lineker.

Jeden z najlepších útočníkov v anglickej histórii si už niekoľko rokov užíva prepychový futbalový dôchodok. Bývalý zakončovateľ FC Barcelona však prežil aj niekoľko nepríjemných situácií. Jednou z tých najhorších bol rozvod s walešskou herečkou Danielle Bux v roku 2016. Aktuálne prišlo však k zvratu udalostí...

Legendárneho futbalistu a krásnu herečku spozorovali na luxusnej dovolenke na Ibize, kde sa pár spolu promenádoval po pláži. Aj napriek tomu, že sa ich cesty v minulosti rozišli, na letných radovánkach vyzerali šťastne. Všetkým udrelo však do očí, ako exmanželka futbalistu vyzerá. Síce sa už blíži k päťdesiatke, no postavu by jej závideli aj mnohé mladšie ženy. VIAC SI POZRITE TU!