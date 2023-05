Niekdajšia svetová jednotka a víťazka Wimbledonu Garbiñe Muguruza (29) porozprávala o vtipnej príhode, ako sa zoznámila so svojim nadchádzajúcim.

V súčasnosti, akoby sa po španielskej tenistke zľahla zem. Muguruza odohrala v roku 2023 doposiaľ len štyri zápasy, v ktorých vždy ťahala za kratší koniec. Vypadla aj z prvej stovky svetového rebríčka, aktuálne jej patrí 168. priečka. Časy, keď okupovala líderskú pozíciu, sú v nedohľadne.

V súkromí sa jej však darí dvojnásobne. Španielka priznala, že sa onedlho stane ženou známeho modela Arthura Borgesa. Ich zoznámenie bolo veľmi netradičné, priam vtipné. Dvojica na seba narazila v srdci New Yorku pred dvomi rokmi krátko pred začiatkom US Open. Španielska bola ubytovaná v hoteli blízko ikonického Central parku. Na izbe jej bolo dlho a tak sa rozhodla ísť na prechádzka. Bum! Na ulici narazila na muža, ktorý jej okamžite padol do oka.

"V momente som si povedala, že to je obrovský fešák," s úsmevom spomínala krásna tenistka. Jej nastávajúci jej vtedy zaželal veľa šťastia na turnaji a požiadal ju o fotku. Tam to neskončilo. Dvojica si vymenila kontakt a začala sa schádzať častejšie a častejšie. Zamilovali sa do seba a krátko na to sa aj zasnúbili. VIAC SI POZRITE TU!