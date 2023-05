Stáva sa, že sa športovci po ukončení aktívnej kariéry „spustia“. No sú aj takí, ktorí na šport a tvrdú životosprávu nezanevrú a idú si nastavené tempo ďalej. Potom tu je bývala kickboxerka Elisabetta Canalis (45), ktorá sa preslávila vzťahom s hercom Georgom Clooneym.

Dva roky randila Talianka s lámačom ženských sŕdc, kým jej ho v roku 2011 úplne nezlomil. Prišla o lásku, ale láska k športu jej zostala aj naďalej. Ten zostal u nej na prvom mieste. „Tréningy boli pre mňa vždy potešením. Po skončení kariéry som sa nevedela uvoľniť, telo chcelo nejaké cviky, strečing, beh. Na to tempo si jednoducho zvyknete,“ vyhlásil Canalis, ktorá tvrdí, že až po konci aktívnej kariéry sa začína pravý boj o vyšportované telo. Ona zatiaľ v tomto súboji vedie. To jej by jej mohli závidieť aj mladšie ročníku. Ani pred päťdesiatkou nemá problém ísť na ulicu bez podprsenky či s odhaleným vysekaným bruchom.