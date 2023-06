Synček legendárnej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej včera oslávil tri rok svojho života. Rodičia malému Jakubkovi Navarovi usporiadali na jeho počesť luxusnú oslavu, na ktorej bolo viacero atrakcií. Jednou z nich bol kolotoč, na ktorom to naša bývalá tenistka poriadne roztočila.

Ako by to bolo včera, čo naša bývalá tenistka Dominika Navara Cibulková priviedla na svet svojho prvorodeného syna Jakuba. Práve včera to boli už tri roky, keď ho porodila v súkromnej klinike vo Viedni. Rovno na deň jeho narodenín sa Dominika a Michal Navarovci rozhodli usporiadať svojmu synčekovi narodeninovú oslavu. Ako to už býva zvykom u niekdajšej štvrtej hráčky sveta, bolo to veľkolepé.



Oslava sa uskutočnila v rozľahlej záhrade luxusného hotela Amade Chateau pri Dunajskej Strede. Prostredie, výzdoba, servis, ale aj atrakcie pre deti ale aj dospelých. Skrátka, každý si prišiel na svoje všetko bolo dokonalé. Najväčšia zábava sa však strhla, keď sa malý Jakubko začal voziť na kolotoči, ktorý priviezli špeciálne na túto udalosť. „Namotali“ sa na neho nielen deti, ale aj dospelí. Najmä teda Dominika, ktorá si jazdu na koňovi užívala, ako keď bola sama dieťa. Nebola v tom sama a pridali sa aj ostatní dospeláci. Viac sa dozviete v Galérii!