Synček legendárnej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej včera oslávil tri rok svojho života. Rodičia malému Jakubkovi Navarovi usporiadali na jeho počesť luxusnú oslavu v rozprávkovom prostredí, aká sa u nás len tak nevidí. Dostal viacero darčekov, no do jedného sa zamiloval hneď na prvý pohľad.

Ako by to bolo včera, čo naša bývalá tenistka Dominika Navara Cibulková priviedla na svet svojho prvorodeného syna Jakuba. Včera to však boli už tri roky, keď ho porodila v súkromnej klinike vo Viedni. Rovno na deň jeho narodenín sa Dominika a Michal Navarovci rozhodli usporiadať svojmu pokladu narodeninovú oslavu. Ako to už býva zvykom u niekdajšej štvrtej hráčky sveta, bolo to veľkolepé. Oslava sa uskutočnila v rozľahlej záhrade luxusného hotela Amade Chateau pri Dunajskej Strede.



Podľa našich informácií spoluvlastní obrovské sídlo jedna z firiem mecenáša futbalovej Dunajskej Stredy Oszkár Világi. Oslávenec a aj všetci hostia si prišli v honosnom kaštieli svoje. Prostredie, výzdoba, servis, ale aj atrakcie pre deti ale aj dospelých. Skrátka všetko bolo dokonalé. Najočakávanejšia chvíľa však prišla, keď si Jakuko Navara začal rozbaľovať darčeky. Dostal ich viacero, no do očí mu najviac padol nadupaný bicykel. Jeho skladania sa ujal bez slov známy slovenský herec, ktorý je blízky priateľ Navarovcov. Mal s ním plné ruky práce. Jeho zručnosti na pohľadanie nájdete TU