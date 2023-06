Synček legendárnej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej dnes oslavuje tri rok svojho života. Rodičia usporiadali Jakubkovi Navarovi pri tejto príležitosti luxusnú oslavu v krásnom prostredí plnom zelene. Nechýbali prominentní hostia, ktorí si museli prísť na hostine, ktorú zorganizovala Cibulková s manželom Michalom na svoje.

Dnes sú to tri roky, čo bývalá slovenská tenistka Dominika Navara Cibulková priviedla na svet svojho milovaného synčeka Jakubka. Porodila ho v súkromnej klinike vo Viedni. Narodenie synčeka bývalej slovenskej tenistky sprevádzalo na Slovensku mediálny ošiaľ. V súvislosti s narodením Jakubka zverejnila Cibulková na sociálnej sieti Instagram zábery z pôrodnice, ktoré ešte nikto nevidel. Ide o fotografie krátko po pôrode.



Jakubkove tretie narodeniny zobrali jeho rodičia veľmi vážne. Michal Navara so svojou manželkou pre neho práve dnes zorganizovali prepychovú oslavu. Podľa našich informáciách sa koná v rozľahlej záhrade luxusného hotela Amade Chateau pri Dunajskej Strede. Podarilo sa nám zistiť, obrovské sídlo spoluvlastní jedna z firiem mecenáša futbalovej Dunajskej Stredy Oszkára Világiho. Práve tam sa konala aj Jakubkova prvá oslava narodením. Už trojročný chlapček a aj celebritní hostia si prišli v honosnom kaštieli svoje. Všetko bolo dokonale pripravené a dýchalo to luxusnom. Viac sa dozviete TU!