V živote vyhral viac ako 200 pretekov a bol najúspešnejším českým džokejom. Filip Minařík (†48)bol vo svete dostihov pojem, ktorý mal všetko. O to šokujúcejšia je jeho samovražda, ktorá prišla naozaj krutým spôsobom.

Správa o úmrtí najlepšieho českého džokeja v histórii Filipa Minaříka pôsobila ako blesk z čistého neba. Na život si siahol v pondelok 4. septembra. „Bojovali sme tak tvrdo, ale nakoniec sme prehrali proti stále rastúcej depresii. Potrebujeme teraz čas uvedomiť si, čo sa stalo a spracovať to,“ povedala manželka štvornásobného nemeckého šampióna Katja podľa serveru Galopp Online.

Minařík si pred tromi rokmi privodil na pretekoch pád, ktorý ho uvalil do kómy. Prebral sa a bojoval. Znova sa naučil chodiť, ale prišiel aj na to, že jeho celoživotnej vášni je koniec. Doľahli na neho depresie, stále viac mal byť závislý na liekoch. Ani manželstvo už nebola harmónia. „Otvorila sa priepasť, do ktorej som spadol. V tej sa hľadám dodnes,“ povedal pár týždňov pred smrťou Minařík v programe 13. komnata Českej televízie. Premohlo ho to. „Minulý pondelok sadol do auta, benzínom polial interiér a škrtol,“ napísal iSport.cz a priniesol aj informáciu, že verejný pohreb sa nechystá.