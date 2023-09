Opäť ukázal veľké srdce. Na ceste zo Slovenska zasiahla Cristiana Ronalda smutná správa. Jeho obľúbené Maroko, odkiaľ má niekoľko dobrých kamarátov a aj hotel, zasiahlo ničivé zemetrasenie. Neváhal ani chvíľu a podal pomocnú ruku.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 zasiahlo oblasť juhozápadne od Marrákeša v piatok, pričom počet potvrdených obetí sa v nedeľu zvýšil už na 2122 mŕtvych a 2421 zranených. Ide o najsilnejšie zemetrasenie v Maroku za vyše 100 rokov a zároveň aj najtragickejšie od roku 1960, keď pri zemetrasení v Agadare zahynulo vyše 12.000 ľudí.V severoafrickej krajine vyhlásili od nedele trojdňový štátny smútok. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) otrasy v Marrákeši a okolitom regióne postihli viac ako 300.000 ľudí.

Niektorí z postihnutých mohli nájsť útočisko v Ronaldovom hoteli Pestana v Marakéši. „Je to viac ako len hotel, je to nezabudnuteľný zážitok v exotickej atmosfére jedného z najcharakteristickejších miest Afriky,“ poznamenal Ronaldo v minulosti a teraz sa v ňom stará o ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou.