Odpútava sa v historických tabuľkách. Srbský tenista Novak Djokovič si po víťazstve vo finále US Open na Daniilom Medvedevom pripísal na konto už 24. grandslamový titul. Ani po tomto triumfe neudržal emócie, ktoré z neho explodovali pri stretnutí s deťmi.

Djokovič si zároveň upevnil post lídra mužských historických tabuliek, druhý Španiel Rafael Nadal má na konte 22 trofejí z podujatí veľkej štvorky. Srb je od pondelka opäť svetovou jednotkou, keď na čele rebríčka ATP vystriedal Carlosa Alcaraza.

Djokovič počas slávnostného ceremoniálu neskrýval emócie. "Zisk 24. grandslamového titulu pre mňa znamená všetko. Žijem si svoj detský sen. Hrám na najvyššej úrovni a venujem sa športu, ktorý mi toľko dal. Naša krajina zažila v 90-tych rokoch ťažké skúšky a moji rodičia museli vynaložiť veľa úsilia, aby ma podporovali. Tenis je veľmi drahý šport, ale ja som sa do neho zamiloval. Bola to možno zvláštna voľba, no vyplatila sa. Ďakujem mojej žene, deťom a celému tímu. Táto trofej patrí takisto aj vám," vyhlásil v dojímavej ďakovnej reči Srb. Ešte dojímavejšie bolo, keď zobral na ruky svoje deti a i ke´d už čo to v živote preskákal, tak sa vyplakal na ramene dcérky Tary, ktorá oslávila počas US Open šieste narodeniny.