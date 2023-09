FOTO Tlačili sa, aby videli Ronalda: Aha, ako to prežívali Vlhová, Danko či Malachovská

Toľko známych osobností na zápase slovenskej futbalovej reprezentácie ešte nebolo. Duel s Portugalskom (0:1) v rámci kvalifikácie EURO 2024 prilákal na tribúny Národného futbalového štadión desiatky známych tvári.

Už pri vchode do VIP priestorov bolo jasné, že Cristiano ROnaldo pritiahol na Tehelné pole aj ľudí, ktorých v živote nikto nikdy nevidel na futbalovom zápase. Napríklad syn poslanca Roberta Michal s mamou Svetlanou alebo terajší premiér úradníckej vlady Ľudovít Ódor. Aj oni sa prizerali, ako si partia okolo Ronalda poradila s Calzonovymi zverencami tesne 0:1. A neboli to len len oni. Omnoho zaujímavejší pohľad s anaskytol pri prezeraní tribúny pre VIP hosti. I keď to boli osobnosi politického, spoločenského či športového spektra, tak aj oni sa museli potlačiť.