Úradujúci majster sveta Max Verstappen zvíťazil na deviatych pretekoch seriálu F1 v sérii, čím vyrovnal rekord Sebastiana Vettela. Jazdec Red Bullu triumfoval na domácej Veľkej cene Holandska pred Španielom Fernandom Alonsom z tímu Aston Martin a Francúzom Pierreom Gaslym z Alpine.

Verstappen si na 13. podujatí sezóny pripísal už 11. víťazstvo a navýšil svoj výrazný náskok na čele priebežného poradia. Bol to pre neho 46. triumf v kariére a zároveň tretí na VC Holandska. Aj po pretekoch na okruhu v Zandvoorte naďalej platí, že v prebiehajúcej sezóne víťazí iba tím Red Bull, keďže ostatné dve víťazstvá si pripísal Perez. Verstappen vyrovnal zápis Vettela z roku 2013, keď Nemec, ktorý vtedy takisto pôsobil v tíme Red Bull, triumfoval v deviatich záverečných pretekoch sezóny.

Na holandskej trati absolvoval premiéru v F1 21-ročný Novozélanďan Liam Lawson. V tíme AlphaTauri nahradil Daniela Ricciarda, ktorý si po náraze do bariéry v druhom tréningu zlomil záprstnú kosť na ľavej ruke a absolvoval operáciu. Vynechať by mal nasledujúce dve veľké ceny.

Verstappen po štarte nezaváhal a pred Norrisom si udržal pozíciu lídra a k dramatickým momentom nedošlo ani medzi ostatnými jazdcami. Bezprostredne pred pretekmi sa k trati priblížili oblaky a už v 2. kole sa niekoľko jazdcov rozhodlo prezuť na intermediálky. Nevydarenú zastávku v boxoch absolvoval Leclerc, keď mechanici Ferrari nemali pripravené pneumatiky, na čo Monačan doplatil výraznou stratou. Od 3. kola sa na čelo pretekov posunul Perez, ktorý vyťažil zo skorého prezutia. Na niekoľko kôl sa medzi Perezom a priebežne tretím Verstappenom ocitol Čou. Prevažná časť štartového poľa mala v tom čase prezuté intermediálky, šestica, ktorá zostala na "suchých", mala na chvoste poradia výrazné manko. Postupne však trať vysychala a v 12. kole sa viacerí jazdci vrátane Verstappena vrátili k pneumatikám do suchých podmienok. Do boxov zamieril aj Perez, ktorý bol po návrate na trať až za Verstappenom, ktorý sa stal novým lídrom. Po tom, čo Sargeant v 16. kole neudržal monopost na trati a vrazil do bariéry, prišlo na trať safety car.

V 41. kole diváci zatlieskali debutantovi Lawsonovi, ktorý predbehol Leclerca a dostal sa na 15. miesto. Udržal si ho iba niekoľko sekúnd, Monačan získal pozíciu späť, no o dve kolá ho tím povolal do boxov, z ktorých sa už nevrátil na trať. Alonso mohol pomýšľať na pódium, no mechanici ho v 49. kole zdržali príliš dlho. Po návrate na trať bol na 5. mieste, no netrvalo dlho a aj vďaka úspešnému manévru sa cez Sainza dostal na 3. pozíciu. Následne sa však spustil lejak. V 64. kole boli preteky prerušené pre silný dážď, no ešte predtým vrazil Čou do bariéry a Perez neudržal monopost na trati a musel zájsť do boxov. Po reštarte, na ktorý aktéri čakali približne 40 minút, sa Alonso viackrát pokúsil dostať pred Verstappena, no neúspešne. Komisári v tom čase informovali o päťsekundovom treste pre Pereza za vysokú rýchlosť v boxoch. Verstappen si už víťazstvo nenechal vziať a v závere sa na pódiovú priečku posunul Gasly.