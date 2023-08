Sardínia - Vyhasnutá futbalová hviezda Dele Alli si spoločne s priateľkou Cindy Kimberly užíva slnečné dni na severe Sardínie. Nechcený futbalista nefiguruje v plánoch Evertonu a do tréningu sa jednoznačne neponáhľa.

Pred pár rokmi patril medzi najväčšie talenty anglického futbalu a sľubovala sa mu veľká budúcnosť. Pod trénerom Mauriciom Pochettinom skutočne žiaril a častokrát ho anglické médiá označovali za znovuzrodenie legendárneho "Gazzu" Paula Gascoigna. Lenže postupom času sa Alliho výkony zhoršovali a momentálne jediné, čo ho spája s Gascoignom je iba jeho životný štýl a to rozhodne nie je niečo s čím by sa mal kontroverzný Alli chváliť.

V predchádzajúcej sezóne sa pokúsil o reštart svojej kariéry a odišiel na hosťovanie do Turecka. V Istanbule hájil farby slávneho Besiktasu, no aj tam častokrát čelil kritike a tréner Şenol Güneş ho tvrdo skritizoval: "Zaostal za očakávaniami, čo sa týka efektívnosti." Nakoniec za slávny klub odohral iba 13 zápasov a na svoje konto si pripísal len 2 góly.



Už v apríli sa vrátil naspäť do Evertonu, ktorý urputne bojoval o záchranu, no aj napriek ťažkým časom ho tréner Sean Dyche aj naďalej ignoruje. Momentálne sa Alli zotavuje zo zranenie bedrového kĺbu a od tréningu si musel dať pauzu, no je otázne či sa aj po uzdravení dokáže dostať naspäť do základnej zostavy Evertonu. Počas svojej pauzy si odletel s priateľkou na sever Sardínie, kde spoločne trávili posledné horúce dni. Čo presne vyvádzal Alli s krásnou frajerkou sa dozviete v našej galérii.