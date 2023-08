Madrid - Španielsky futbalista Andres Iniesta sa v nedeľu pripojil k rastúcemu počtu hlasov odsudzujúcich škandalózne správanie prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa. Toho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) dočasne suspendovala za jeho bozk na ústa reprezentantky Jennifer Hermosovej.

"Po tom, čo sa stalo tento týždeň, by som chcel vyjadriť svoj smútok ako človek a otec troch dcér, ako manžel a ako futbalista z toho, čo sa stalo okolo nášho futbalu. Som presvedčený, že nemôžeme tolerovať činy, aké sme videli, a ktoré pošpinili taký veľký míľnik, akým je víťazstvo na majstrovstvách sveta," napísal 39-ročný Španiel, majster sveta z roku 2010.

Hermosová a ďalších 80 hráčok Španielska uviedli, že nebudú hrať za národný tím, kým sa nezmení jeho vedenie. Drvivá väčšina členov realizačného tímu ženskej futbalovej reprezentácie Španielska podala v sobotu hromadnú výpoveď. Stalo sa tak v rámci vyjadrenia solidarity hráčke Jennifer Hermosovej, ktorú po finálovom stretnutí MS v Sydney pobozkal na ústa šéf španielskeho futbalu. Hlavný tréner Jorge Vilda však medzi odchádzajúcimi nebol. "Neviem si predstaviť pocit, ktorý teraz musia cítiť všetky hráčky národného tímu, keď vidia, ako sa nehovorí o skvelom turnaji, ktorý odohrali. Namiesto toho sme sa museli zmieriť s prezidentom, ktorý sa drží svojej pozície, ktorý si nepriznal, že jeho správanie bolo neprijateľné a poškodzuje obraz našej krajiny a nášho futbalu vo svete. Je škoda, že sa pošpinil krásny príbeh," dodal Iniesta.

Rubialesa v sobotu dočasne na 90 dní suspendovala Medzinárodná futbalová federácia. FIFA uviedla, že štyridsaťšesťročnému šéfovi španielskeho futbalu pozastavila výkon funkcie až do momentu, kým disciplinárna komisia prešetrí jeho správanie. Prezident RFEF pobozkal Hermosovú na ústa po tom, ako Španielky premiérovo triumfovali na svetovom šampionáte. Rubiales sa navyše krátko predtým chytil za rozkrok. Kombinácia tohto gesta a nevyžiadaného bozku urobila z Rubialesa podľa agentúry AP národnú hanbu, keďže jeho správanie videl v priamom prenose celý svet. Na pódiu navyše stál vedľa španielskej kráľovnej Letizie.

Rubiales sa v piatok na mimoriadnom zasadnutí RFEF za tieto činy ospravedlnil. Zároveň však napriek silnému tlaku španielskych politikov a futbalových predstaviteľov odmietol odstúpiť z postu prezidenta federácie a vyhlásil, že sa stal obeťou honu na čarodejnice zo strany "falošných feministov".

Hermosová sa bezprostredne po incidente vyjadrila, že sa jej to nepáčilo. Neskôr však v oficiálnom vyhlásení španielskeho zväzu zmenila svoj názor: "Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti." Vo štvrtok však vyšlo najavo, že RFEF mala futbalistku k tomuto vyhláseniu prinútiť. Tréner Jorge Vilda údajne vyvíjal na spiatočnej ceste z dejiska tlak na jej rodinu, aby bola v ospravedlňujúcom videu spolu s prezidentom. To odmietla útočníčka i kapitánka tímu Ivana Andresová.

Rubialesovi sa nedostalo verejnej podpory od žiadnej významnej športovej osobnosti a zjednotené politické strany ľavice aj pravice ho vyzvali, aby odstúpil.