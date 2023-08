Slovenská juniorská reprezentantka Ema Kapustová získala striebornú medailu na MS v letnom biatlone v Osrblí. V nedeľných stíhacích pretekoch obhájila druhé miesto zo šprintu. Tretie zlato na šampionáte získala Lora Christovová z Bulharska.

Kapustová nastupovala do stíhačky so stratou 13 sekúnd na Bulharku. Vďaka výbornej streľbe, keď z 20 terčov minula len jeden, sa postupne prepracovala na líderskú pozíciu. Po poslednej položke viedla o necelých 18 sekúnd, ale Christovová predviedla v poslednom kole fantastický beh a Slovenka nakoniec finišovala na druhom mieste so stratou dvoch sekúnd. Bulharka tak v Osrblí zvíťazila vo všetkých troch disciplínach. Zlato získala v superšprinte, v šprinte a aj v stíhačke. Bronz v stíhačke získala Ukrajinka Olena Horodná (+56,5 s).

Ďalšia Slovenka Tamara Molentová obsadila 16. priečku (+4:24 min), Michaela Straková skončila na 17. pozícii (+4:34 min), Veronika Michalechová bola na 18. priečke (+4:55 min) a Alžbeta Garguláková sa umiestnila na 23. mieste (+5:44 min). Kristína Makovínyová preteky nedokončila.