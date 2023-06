Bratislava - Slovenskú lyžiarsku hviezdu opúšťa skalný člen tímu! Petra Vlhová sa bude musieť naučiť fungovať bez svojho brata Borisa Vlhu, ktorý po 10 rokoch skončil vo svojej funkcii.

"Boris sa rozhodol, že bude tráviť viac času s rodinou, má doma malú dcérku. Zažili sme spolu krásne roky a bude ma podporovať z druhej strany," uviedla Vlhová. Brat ju sprevádzal počas celej kariéry a samotná lyžiarka priznáva obavy. "Bol so mnou desať rokov, vlastne celý život, takže sú tam obavy. Muselo to však prísť, má rodinu a samozrejme to bude iné. Je to výzva aj pre mňa a verím, že mi bude oporou aj na diaľku," dodala Vlhová.

"Sme z toho smutní, ale rodina má najväčšiu prioritu. Ja to stopercentne rešpektujem. Na druhej strane vidím aj príležitosť pre Petru, aby vyrástla iným spôsobom," uviedol tréner Mauro Pini. Vlha nie je jediným členom, ktorý skončil vo svojej funkcii. Rovnako ako Boris odchádza z Petrinho tímu aj fyzioterapeut Kristián Piovarči.