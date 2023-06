Talianska futbalová legenda Filippo Inzaghi nedávno vydal svoju autobiografiu, kde opísal svoj koniec futbalovej kariéry. Legenda milánske AC momentálne trénuje v Serie B, kde má pod taktovkou tím Reggina.

Chcel som ostať, kabína ma potrebovala

Muž, ktorý žil v ofsajde patril medzi najšikovnejších a najmúdrejších útočníkov planéty. Nebol rýchlejší ako obrancovia, nebol ani bohvieako technicky zdatný, ale proste jednoducho vedel dávať góly. Mal skvelý výber miesta a čuch na góly. V dnešnom futbale vďaka systému VAR by mal možno o polovicu gólov menej, ale v tej dobe mu vždy nejakým spôsobom prešlo. Patril medzi futbalistov, ktorí oslavovali každý jeden gól takým istým spôsobom a s takým istým entuziazmom ako by to bol ich posledný.

Svoju kariéru ukončil v tíme, kde ho fanúšikovia milovali. Spoločne s hviezdami ako boli Alessandro Nesta, Clarence Seedorf či Gianluca Zambrotta ukončil kariéru v poslednom zápase sezóny 2011/12 proti Novare. Čerešničkou na torte bol fakt, že práve "Superpippo" strelil víťazný gól vo svojom poslednom zápase. Vo svojej knihe spomenul, že to nemal byť jeho posledný zápas pretože chcel pokračovať vo svojej kariéry. "Allegri mi ukončil kariéru. Na jar 2012 som s Milánom vyjednal novú zmluvu o predĺžení zmluvy o ďalší rok. Bol by som dôležitou súčasťou šatne, ktorá v krátkom čase stratila Maldiniho, Pirla, Nestu, Gattusa, Seedorfa. Veľké osobnosti zanechali veľkú dieru, ani ja by som nič iné nečakal. Galliani bol šťastný, že so mnou našiel túto dohodu. Allegri to odmietol, už ma v šatni nechcel a povedal klubu, aby mi nepredĺžili zmluvu. Bola to pre mňa veľká rana."