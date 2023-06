Poprad - Americký hokejista Ryan Dmowski posilnil HK Poprad. Dvadsaťšesťročný útočník prišiel pod Tatry po vydarenom ročníku v ECHL, keď spolu s play off nazbieral 85 bodov.

Dmowski odohral v ročníku 2022/23 za Idaho Steelheads v základnej časti 72 zápasov, v ktorých nazbieral 67 bodov (30+37). Ďalších 18 bodov pridal v devätnástich dueloch play off. "Ryan by mal patriť k našim top posilám ohľadom ofenzívy. Má výborné návyky z pohľadu severoamerického štýlu hokeja, tlačí sa do bránky, má skvelú strelu a je produktívny. Tiež je výborne stavaný a má za sebou perfektnú sezónu nielen z individuálneho, ale aj tímového pohľadu, keď sa dostali do finále celej ECHL. Veríme, že bude pre náš tím prospešný a že nás potiahne, keď to budeme potrebovať," uviedol pre oficiálnu stránku riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.

Nová posila "kamzíkov" má v hokejovom životopise aj 69 stretnutí vo farmárskej AHL. Nazbieral v nej 20 bodov (12+8). "Podpísal som zmluvu s Popradom, aby som podporil môj kariérny sen dostať sa do NHL. Tiež chcem spoznať Európu a cestovať s rodinou. Popradu som sa upísal aj preto, že som počul skvelé referencie na fanúšikov na mesto. Už sa neviem dočkať, keď to všetko zažijem. Môj tohtoročný cieľ je pomôcť Popradu, aby bol úspešný," povedal Dmowski.