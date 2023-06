Najlepší slovenský výsledok vo štvrtkovom programe atletických súťaží na Európskych hrách v Poľsku dosiahol Ján Volko. V behu na 200 metrov vyhral časom 20,53 sekundy. V súťaži družstiev druhej divízie obsadili konečné ôsme miesto so ziskom 302 bodov.

Na štadióne Silesia v Chorzowe sa bojovalo o umiestnenie v II. divízii majstrovstiev Európy družstiev. Prvé miesto obsadili Maďari s 456,50 bodu a postúpili tak do vyššej divízie. Tri zostupové priečky obsadili Island (246,5), Luxembursko (198) a na poslednom šestnástom mieste figurovali Moldavci.

Volko zviedol vo svojej skupine tesný súboj s Litovčanom Gediminasom Truskauskasom, ktorý zaostal o sedem stotín sekundy. Slovenský bežec dosiahol svoje sezónne maximum a po utorňajšom tirumfe v stovke získal pre svoje družstvo maximálny počet bodov. "Som spokojný s výkonom. Ak by ešte o čosi lepšie fúklo, aj čas by bol krajší. Tak to asi malo byť. Získal som maximálne body pre tím a ešte som dosiahol najlepší čas v tomto roku. Dnešný deň bol pekný," povedal 26-ročný šprintér pre webstránku olympic.sk Aj v utorok pritom dosiahol sezónne maximum: "Dobre som si nastavil s trénerkou prípravu a forma smerovala k Európskym hrám. Musím sa poďakovať celému tímu, ktorý urobil pre mňa maximum. Odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch a časoch," dodal Volko

Ďurec zaostal v pretekoch na 5000 metrov za víťazným Srbom Elzanom Bibičom o 4,27 sekundy, skončil štvrtý a zaznamenal osobné maximum. "Mám veľkú radosť z času pod 14 minút. Čakanie na preteky však bolo úmorné, nevyhovovalo mi, že som išiel až na záver programu. Napokon všetko dobre dopadlo," povedal Peter Ďurec.

Blízko k triumfu vo svojej skupine mala miešaná štafeta 4x400 m v zložení Patrik Dömötör, Gabriela Gajanová, Šimon Bujna a Alexandra Bezeková - zaostala o 0,37 sekundy za Estónskom. To stanovilo nový národný rekord. Na celkových víťazov zo Slovinska stratili Slováci 5,12 sekundy.

Siedme miesto obsadil v oštepe aj Maximilian Slezák výkonom 73,78 metra, viac ako desať metrov za víťazným Edisom Matusevičiusom z Litvy. Do najlepšej desiatky sa zmestili aj diaľkárka Monika Lehenová (8. - 6,10 metra), Žofia Naňová skončila v pretekoch 1500 metrov na deviatej priečke (4:20,95 m), rovnako, ako Lucia Keszeghová v 3000 m. prek. (10:48,83 m) a desiate miesto obsadili guliar Adrián Baran (18,02 m) a oštepárka Petra Hanuliaková (46,92 m). Naňová a Keszeghová zároveň dosiahli osobné maximum, Baran sezónne.

Slovensko malo zastúpenie v mužskej i ženskej výške - Lukáš Beer bol štrnásty výkonom 1,97 metra, rovnako skončila v osobnom maxime 1,73 m jeho krajanka Terézia Vaneková. Beerovi sa obnovilo zranenie slabín a súťaž ukončil predčasne. Pätnástu pozíciu obsadila v behu na 200 metrov Lenka Kovačovicová (24,28 s). O prípadných cenných kovov z kontinentálneho šampionátu sa rozhodne až v nedeľu, po skončení súťaží I. divízie.