Leto je čas ako stvorený pre argentínsku rodáčku. Krásna partnerka Cristiana Ronalda vždy vedela, ako sa pohrať s mužskou fantáziou a s príchodom slnečných lúčov opäť všetkým pripomína, že stále má čo ponúknuť.

Ronalda spoznala, keď robila predavačku v Madride. Z nenápadnej čiernovlásky sa popri portugalskej hrajúcej legende stala svetoznáma žena. Svoju popularitu dokáže perfektne využívať. Na Instagrame často zverejňuje zábery, ktoré ulahodia predovšetkým mužskému oku.

Tentoraz sa Ronaldova partnerka vybrala na výlet tam, kde to všetko začalo. Zo Saudskej Arábie, kde pôsobí jej hviezdna polovička, odcestovali do Madridu. Príchod letných dní si užívala po svojom. V ľahkých outfitoch ukázala, že aj po dvoch pôrodoch je vo fantastickej forme. Dokonalé krivky sa snažila zakryť len kratučkými sukňami, no aj tak pohľad na ňu stál za to. VIAC SI POZRITE TU!