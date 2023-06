Okrem Arsenalu a Manchestru United, má o služby Declana Ricea z West Hamu záujem i ďalší anglický veľkoklub. Úradujúci majster Premier League plánuje poslať lukratívnu ponuku.

Manchester City plánuje poslať oficiálnu ponuku na prestup Declana Ricea, čím vyvolá neuveriteľnú trojstrannú bitku o jeho podpis. Zdá sa, že budúcnosť 24-ročného stredopoliara sa zmení na jednu z najzaujímavejších letných prestupových ság. Podľa dostupných informácií sa zdá byť najväčším favoritom na zisk Angličana Arsenal, avšak West Ham doposiaľ všetky ponuky londýnskeho klubu odmietol. Neschopnosť Gunners splniť 100 miliónovú cenovú požiadavku West Hamu otvára dvere ďalším klubom vrátane Manchestru United. Arsenal však podľa Fabrizia Romana má v pláne v snahe pokračovať a už plánuje novú vylepšenú ponuku.

West Ham sa však zaujíma o stredopoliara Manchestru City Kalvina Phillipsa a to by mohlo dostať víťazov Treble do vedúceho sedla. Anglický športový novinár David Ornstein tvrdí, že City preukázalo vážny záujem a v najbližších dňoch by tak malo West Hamu predložiť lukratívnu ponuku za talentovaného stredopoliara. Rice, ktorý žije v Londýne, však už dávnejšie uviedol, že by rád zostal blízko svojho rodiska. "Vždy som chcel zostať blízko tohto miesta. Mám pocit, že nechcem stratiť svoje korene," uviedol futbalista v podcaste pre Garryho Nevilla. Začiatkom júna Rice prišiel už o viac ako 10 miliónov eur na mzde po tom, čo odmietol ponuku West Hamu na novú zmluvu, čo dokazuje, že peniaze nie sú jeho hlavnou motiváciou.