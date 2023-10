Mohla som minúť milión za mesiac. Ruská kráska porozprávala o manželstve so slávnym hokejistom

Manželmi boli len dva roky. Ruský hokejista Alexander Radulov a gymnastka Daria Dmitrijevová boli v Rusku považovaní za pár snov, ale dlho im to nevydržalo. Spomienkou na ich manželstvo zostane navždy aspoň syn Makar.

„Alexander je skvelý otec, ale sú veci, ktoré osobne nemôžem prehltnúť. Existujú predsa morálne zásady. Je to moja chyba, lebo som si myslela, že sa ľudia menia, ale bolo to skôr smiešne. Niektorí sa o náš vzťah báli a niektorí boli radi, že sme sa rozviedli,“ začala hovoriť na stanici NTV o trpkom konci manželstva strieborná medailistka z olympiády v Londýne 2012.

Ich manželstvo sa začalo rúcať, keď daria objavila Radulovove správy s inými ženami. „Sám sa nikdy nepriznal. Ani to, že ma podvádza sa nikdy nepotvrdilo. Mohla som si len domýšľať. Začala som byť paranoidná. Dokonca som si najala detektíva a písala ženám, ktoré mu vypisovali. Sedela som ako hacker a tajne čítala jeho komunikácie,“ priznala Dmitrijevová, ale podľa nej to nebolo zďaleka to najhoršie: „Písala som tým dievčatám vyhrážky, že si ich nájdem, vytrhám im vlasy a zbijem ich.“

Pár sa nakoniec rozišiel v Kanade, kde Radulov pôsobil v Montreale Canadiens. „On odletel na trip a ja som si zbalila kufre. Neveril, že sa s ním rozídem. Vyvolával mi, kričal na mňa... Snažil sa ma získať naspäť, ale ja už som chcela ísť vlastnou cestou. Stretli sme sa ešte mnohokrát, ale nevedela som mu odpustiť a začať od nuly,“ opísala Daria.