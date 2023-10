Dlho si ho neužíval. MMA bojovník Attila Végh znova obmeňuje svoj autopark a jeho najväčšia pýcha sa objavila v ponuku autopredajcov. Väčšinu z tých, kto by sa chcel povoziť v luxuse Végha, pravdepodobne sklameme. Šesťciferná cenovka nie je pre všetkých.

Najčastejšie sa meno Attilu Végha spájalo s autami značky Mercedes. Vrchol jeho zbierky prišiel tento rok, keď si užíval nadupaný biely Mercedes Benz GLS Maybach. Auto sa teraz objavilo na inzertných portáloch predávajúcich autá. Že sa v ňom minulosti vozil víťaz Bellatoru napovedá aj poznávacia značka vozidla zložená z iniciálok AV (Attila Végh) a ďalších piatich písmen CHAMP (skratka pre šampión). Pri tom nejde o žiadnu starú „šunku“, ale takmer nové auto. Rok výroby je vo februári 2023 a Attilka ho poriadne ešte nestihol zabehnúť. Najazdené má cez 6600 kilometrov. Vnútri nájdete taký luxus, že by ste sa tam najradšej pred vstupom do interiéru vyzúvali. A síce auto vyzerá mohutne a ťažkopádne, ale „štvrliter“ pod kapotou so 557 koňmi ho vie celkom rozhýbať. Auto akým by sa chcel voziť každý bohatý šampión. Z garáže Véghovcov ho však pravdepodobne vytlačilo niečo rodinnejšie a praktickejšie. Bojovníkove dve detičky momentálne potrebujú asi niečo iné ako zadné masážne sedadlá. Zábery Atillovho predávaného luxusu a dychvyrážajúcu cenu si pozrite vo FOTOGALÉRII!