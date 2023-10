hlavná karta:

o titul v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 93 kg):

Karlos Vémola (ČR) - Pavol Langer (SR) /Vémola na TKO v 1. kole/

ľahká váha (do 70 kg):

Ivan Buchinger (SR) - Jakub Dohnal (ČR) /Buchinger na TKO v 2. kole/

ťažká váha (do 120 kg):

Adam Palasz (Poľ. ) - Sofiane Boukichou (Fr.) /Palasz na body po 3 kolách/

ľahká váha (do 70 kg)

Mateusz Legierski (Poľ.) - Karol Ryšavý (SR) /Legiersky na body po 3 kolách/

stredná váha (do 84 kg):

Marek Mazúch (SR) - Jaime Cordero (Nem.) /Mazúch na TKO v 3. kole/

welterova váha (do 77 kg):

Lukasz Siwiec (Poľ.) - Amiran Gogoladze (Gruz.) /

predeliminácie:

welterova váha (do 77 kg):

Matouš Kohout (ČR) - Róbert Pukač (SR) /Kohout na body po 3 kolách/

podľa pravidiel underground:

Lucia Szabová (SR) - Alexandra Andersrödová (Švéd.) /Szabová na body po 3 kolách/

Bantamová váha (do 61 kg):

Beno Adamia (Gruz.) - Gustavo Lopez (USA) /Adamia na body po 3 kolách/

dohodnutá váha do 60 kg:

Megan Morrisová (V. Brit.) - Veronika Smolková (SR) /Morrisová na submisiu v 3. kole/

stredná váha (do 84 kg):

Ahmed Sami (Irán) - Adam Horváth (Maď.) /Sami na TKO v 1. kole/