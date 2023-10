Ku koncu sezóny si vyrazila. Talianska tenistka Camila Giorgi si po turnaji v Guadalajare zobrala niekoľko dní voľna. Čo využila na zresetovanie hlavy a vyrazila nočných ulíc.

Ak by sa titul na turnajoch udeľoval pre najkratšiu sukničku, Giorgi by sa trofejami mohla obhadzovať. Bohužiaľ, nedeje sa tak a Talianka sa musí o ne pobiť na kurte. Zatiaľ má 31-ročná pravačka na konte 4 triumfy z okruhu WTA. V poslednej dobe sa stala známou aj pre svoje výrazné vystupovanie, keď sa čo najviac snaží ukázať svoje ženské zbrane. Hlavne na sociálnych sieťach. Snaží sa vlastným telom promovať svoju značku spodnej bielizne a fanúšikovia zostávajú v šoku z toho, aká je odvážna. Rovnako sa nehrá na "hanblivku", aj keď sa vyberie do nočných ulíc. Predviedla to aj naposledy v rodnom Taliansku. Ak ste si mysleli, že na kurte sa prezentuje v ultrakrátkej sukničky, tak to je nič oproti jej párty outfitu, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!