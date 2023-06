Hašek sa pustil do legendárneho Rusa: Jemu si vzdoroval, tak to urob aj pri Putinovi!

Kedysi súperili na ľade, dnes stoja proti sebe na inom fronte. Legendárny Dominik Hašek vyzval jedného z najlepších obrancov histórie Vjačeslava Fetisova, aby sa postavil Putinovmu režimu rovnako, ako to dokázal pred rokmi pri kontroverznom trénerovi Viktorovi Tichonovovi.

„Drahý Vjačeslav, bol si jedným z najlepších obrancov, ktorí kedy hrali hokej, takže si ťa hokejový svet bude navždy pamätať,“ píše bývalý český brankár v odkaze ruskej ikone prostredníctvom sociálnej siete Twitter.

Fetisov je známy tým, že v minulosti vzdoroval aj trénerovi Sovietov Tichonovovi, ktorý bol považovaný za kouča i tyrana v jednom. Teraz Hašek apeluje na to, že ak by rovnakú vec neurobil pri Putinovi, do kroník sa nezapíše len ako famózny "bek": "Ľudia si ťa môžu pamätať aj ako človeka, ktorý podporoval vojnového zločinca Putina, ruskú imperialistickú vojnu a ruské zločiny. Vrátane genocídy ukrajinských detí.“

Česká hokejová legenda svojimi slovami reagovala na Fetisove vyjadrenia pre ruskú stanicu Match TV, v ktorej bývalý obranca vychvaľoval ruskú hviezdu Alexandra Ovečkina. Fetisov vyzdvihol politické zmýšľanie kapitána Washingtonu: "Ovečkin má veľa politických vyjadrení, v ktorých je konzistentný, aj keď je dnes svet veľmi zložitým príbehom," ozrejmila niekdajšia defenzívna hviezda.