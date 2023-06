FOTO V prvom zápase ho zdobili ešte vyrážky. Ronaldo sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov

Futbalisti Portugalska potvrdili post lídra "slovenskej" J-skupiny kvalifikácie ME 2024. Nebyť CR7 mohli sa o prvenstvo deliť so Slovenskom.

V utorok vyhrali v Reykjavíku nad domácim Islandom 1:0 gólom Cristiana Ronalda v 89. minúte, oslávil ním svoj 200. štart v národnom tíme. Portugalsko má po štyroch zápasoch na čele tabuľky plný počet bodov. Na tretej priečke za Slovenskom zostalo v tabuľke Luxembursko, ktoré uspelo na pôde Bosny a Hercegoviny 2:0.

Portugalsko sa na Islande dlho nedokázalo presadiť v koncovke. Napokon využilo až presilovku po vylúčení Willuma Thora Willumssona v 81. minúte. O osem minút neskôr sa presadil Ronaldo, jeho gól musel po dlhom posudzovaní odobriť až VAR. Portugalský kapitán je so 123 zásahmi na čele historickej tabuľky strelcov reprezentačných tímov. Jeho 200 duelov v najcennejšom drese je rovnako rekord, v marci tohto roka sa osamostatnil od Kuvajťana Badera Al-Mutawu (196).

„Pre mňa je to neuveriteľný úspech, je to úžasné. A samozrejme streliť víťazný gól, to je ešte výnimočnejšie.“ povedal Ronaldo po zápase a dodal „Nehrali sme tak dobre, ale niekedy je futbal taký, ale dali sme gól a podľa mňa sme si ho zaslúžili. Som veľmi šťastný, pretože som odohral 200 zápasov, ale toto je ešte výnimočnejšie“

Svoj prvý zápas v najcennejšom drese odohral Ronaldo v roku 2003 proti Kazachstanu. 50 mal na konte o štyri roky neskôr a oslavoval to v zápase proti Azerbajdžanu. Stovku zavŕšil v 2012 proti Severnému írsku a 150 duelov mal na konte po zápase v roku 2018 proti Alžírsku.