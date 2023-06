Vaduz - Duel vo Vaduze mal nečakaného hrdinu. Stal sa ním stopér slovenskej futbalovej reprezentácie Denis Vavro, ktorý ako jediný dokázal prekonať lichtenštajnského brankára a zariadil chudobné víťazstvo hostí 1:0.

Pre 27-ročného legionára FC Kodaň to bol oficiálne premiérový gól v najcennejšom drese, ktorý má navyše obrovský význam. Slováci si vďaka nemu upevnili druhé miesto v tabuľke J-skupiny kvalifikácie ME 2024.

Na Lichtenštajnsko nemajú Slováci historicky dobré spomienky, predošlé dva zápasy tu remizovali a odchádzali s dlhým nosom. Od podobného scenára nebolo ďaleko ani do tretice. Žiadna nádielka domácim poloamatérom sa nekonala a bolo z toho trápenie favorita až do konečného hvizdu. "Sám som prekvapený, že som rozhodol. Dávid (Hancko - pozn.) to predĺžil na zadnú žrď a ako chalani so smiechom povedali, s mojou veľkou hlavou to už musím trafiť. Bol to dôležitý zápas, vezieme si zvonku šesť bodov a hlavne toto víťazstvo viac chutí, lebo je koniec sezóny," povedal Vavro.

Lichtenštajnčania boli nepríjemní, sústredene bránili a pridali aj nešportové zbrane. "Nechceli hrať, zdržovali, padali na zem. Ešteže sme dali gól do polčasu. V druhom sme však ďalší nepridali, hoci sme mali šance na päť či šesť gólov. Nakoniec rozhodla štandardka. Keby sme dali tri-štyri góly do 15. minúty, tak je po zápase. Takto sme ho nechali otvorený do 96. minúty, z čoho sa musíme poučiť a takéto zápasy rozhodovať skôr. Aj preto, aby sme ušetrili sily," uvedomoval si Vavro.

V marcovom zápase proti Bosne a Hercegovine si Vavro vypýtal miestenku v základnej zostave a v júni ju po boku Milana Škriniara potvrdil dvoma kvalitnými výkonmi. Sám si pochvaľuje zmenu na trénerskom poste, ktorá začína prinášať ovocie v podobe výsledkov. Slováci vyhrali tretí zápas za sebou a po úvodnom zakopnutí s Luxemburskom sú odrazu vo veľmi dobrej pozícii z hľadiska postupových šancí na ME. "Čakajú nás tri dôležité zrazy. Je tu skvelá partia a aj tréneri nám prízvukujú, že môžeme dosiahnuť veľa. Zatiaľ si za tým ideme. Tento systém funguje a treba mu veriť. Vieme konečne, čo chceme hrať. Automatizmy sa dostavia, sme spolu len krátko," dodal Vavro.