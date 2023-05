Už sa mu vyrovnal. Pre kanadského kouča Craiga Ramsayho (72) bol duel so Švajčiarskom v poradí už 122. na slovenskej striedačke, čím „dobehol“ legendárneho Júliusa Šuplera (72). S prvým trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie sme sa pred včerajším duelom spojili priamo z Rigy a pre Šport24.sk poskytol exkluzívny rozhovor.

Čo hovoríte na doterajšie výkony slovenských hokejistov na šampionáte

- Už pred začiatkom turnaja som tvrdil, že pri ohromnej zanietenosti, nasadeniu, vôli a pevnému odhodlaniu môžeme na MS urobiť dobrý výsledok. A to aj napriek tomu, že v kádri opäť figurujú mnohí mladí hráči. Tieto slová sa mi zatiaľ potvrdzujú, chlapci hrajú vynikajúco, som z ich hry nadšený, doslova unesený. Samozrejme, šampionát je zväčša o jednom zápase a ak mám byť úprimný, po tom, čo som doteraz videl, štvrťfinále Slovákom neutečie.

Ktorí slovenskí hokejisti sa vám na turnaji zatiaľ najviac páčia?

- Všetky opory na čele s kapitánom Hrivíkom. Veľmi milo som však prekvapený z výkonov našich brankárov. Najmä zo Samuela Hlavaja. To, čo predvádzal v súboji s Kanadou, bolo niečo úžasné! Už dlho som nemal takú radosť z hokeja, ako práve pri sledovaní tohto zápasu. Myslím si, že obdobný výkon v histórii MS žiadny slovenský brankár nepodal.

Zaujímavosťou je, že súčasný kouč Craig Ramsay sa vám v zápase so Švajčiarskom vyrovnal v počte odkoučovaných zápasov na slovenskej lavičke. Ako to vnímate?

- Úprimne? Nezaregistroval som to, keďže si takéto štatistiky nerobím. Ale keď je to tak, vôbec sa na Ramsayho za to nehnevám, no na druhej strane mám ohľadom témy zahraničného tréner na slovenskej lavičke svoj názor. Každopádne, rekordy sú na to, aby sa prekonávali, a to je aj tento prípad. Ja som mal však pri kormidle našej reprezentácie inú misiu, museli sme najskôr sa vyškriabať z C-kategórie do áčka, takže by som to neporovnával. Podstatné je, že hokej robí ľuďom radosť, pričom nie je podstatné, kto je koučom národného tímu.

Chystáte sa prísť do Rigy aj osobne?

- V stredu ráno sadám v Poprade na vlak do Bratislavy, odtiaľ sa presuniem na Schwechat a letím do dejiska šampionátu. Pozvali ma starí-známi z Rigy, kde som niekoľko rokov pôsobil, a tak sa na stretnutie s nimi i na majstrovstvá sveta veľmi teším. Mal by som tam ostať až do konca základnej časti a keď sa našim chlapcom podarí postúpiť do ďalšej fázy turnaja vo fínskom Tampere, možno by som išiel aj tam.

Prekonanie vášho rekordu v piatkovom zápase s Kazachstanom v Ramsayho podaní tak uvidíte na vlastné oči. Bude to pre vás emotívne?

- Vnímam to ako normálnu vec. Emócie budem mať skôr zo šampionátovej atmosféry, pretože MS som si ako tréner zakaždým užíval. Je to hokejový sviatok, ktorý po rokoch opäť zažijem na vlastnej koži, takže najmä z tohto pohľadu to bude pre mňa emotívne.

Mnohí hovoria, že šampionát bez Rusov nie je ozajstný šampionát. Aký je váš názor?

- Nerád by som do tohto rozhovoru plietol politiku. Áno, dejú sa momentálne vo svete veci, ktoré nie sú ľudské a bohužiaľ utrpel kvôli nim aj hokejový šampionát na kvalite. Z historického hľadiska Rusko na majstrovstvá sveta jednoznačne patrí, ale to je asi tak všetko, čo môžem k tomu povedať.

Tréneri na reprezentačnej lavičke SR

1. Július Šupler 122

Craig Ramsay 122

3. Ján Filc 115

4. František Hossa 110

5. Vladimír Vůjtek 94

6. Ján Šterbák 48

7. Zdeno Cíger 46

8. Glen Hanlon 33

9. Jozef Golonka 24