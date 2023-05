Zrkadlom popularity hokeja na Slovensku je už tradične svetový šampionát, na ktorý si aj tento rok našli cestu tisícky fanúšikov spod Tatier. Tí sú aj napriek príšernej drahote, ktorá v Rige panuje, ochotní utratiť v lotyšskej metropole stovky, ba až tisícky eur!

Do hlavného mesta Lotyšska prúdia od začiatku MS slovenskí fanúšikovia rôznymi spôsobmi. Niektorí lietadlami, iní autami, no všetkých spája láska k hokeju a špeciálne k našej reprezentácii. Aj z toho dôvodu sú ochotní za čo i len jeden zápas naživo priamo v dejisku šampionátu a všetko, čo je s tým spojené, siahnuť poriadne hlboko do vrecka.

Dôkazom týchto slov je dianie vo fanzóne, ktorú organizátori postavili hneď vedľa Riga Areny. Jej súčasťou je aj oficiálny fanshop, ktorý je rozložený na zhruba 1000 metrov štvorcových. A hoci v ňom nájdete puky, maskotov, čiapky, šále, tričká, mikiny či dresy jednotlivých reprezentácii, ktoré hrajú v Rige svoje zápasy, pri cenách by vám mohlo zabehnúť. Ale zasa nie každému. „Som tu raz za život, tak tých 60 eur za mikinu obetujem,“ skonštatovala jedna zo slovenských fanúšičiek, aby si razom pribalila do košíka aj šiltovku za 30 eur.

V čase našej návštevy sa pri jednom z bočných vchodov fanshopu vynímali na vešiakoch dresy s dvojkrížom na prsiach. Po zápase s Kanadou, v ktorom naši chlapci siahali na víťazstvo, sa však po nich len tak zaprášilo. „Už sú vypredané a vyzerá to tak, že ďalšie nebudú,“ povedal nám predavač a jedným dychom dodal: „Som prekvapený, že Česi a Slováci tu utrácajú najviac.“

O nič lacnejšie nie je ani občerstvenie. V meste sú ceny o čosi vyššie ako u nás, no vo fanzóne či v samotnej hale, musia fanúšikovia opäť siahnuť hlboko do vrecka. Pred arénou lacnejšie pivo ako za 6 eur nenájdete, v útrobách štadióna zaplatíte zaň dokonca desať, no pribalia vám k tomu aspoň hrsť hranolčekov. K tomu si môžete dopriať burger, no ten pod 12 eur nekúpite. Lacné nie sú ani pukance, za ktoré vysolíte 5,50 a keby ste ich chceli spláchnuť pollitrovou kolou, pripravte si ďalších 3,50 eur.

Ceny vo fanzóne a na štadióne

Dres: 75 - 95 eur

Tričko: 25 - 30 eur

Mikina: 60 eur

Čiapka: 25 - 30 eur

Šál: 15 eur

Puk: 10 - 20 eur

Hrnček: 15 eur

Maskot: 30 eur

Pivo: 6 - 10 eur

Cola (0,5 l): 3,5 eur

Pukance: 5,5 eur

Burger: 12 eur