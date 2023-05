RIGA - Slovenskí hokejisti siahali v dueli majstrovstiev sveta proti Švajčiarsku (2:4) na body prakticky až do samého konca. Našich chlapcov držal znova nad vodou brankár Samuel Hlavaj (21), ktorý na šampionáte nepúta pozornosť len svojimi výkonmi, ale aj maskou na tvári.

Hlavaj dostal aj tentoraz dôveru trénerov a pri prehre so Švajčiarmi 2:4 pustil za svoj chrbát len tri góly z 35 striel, ktorým čelil (posledný gól bol do prázdnej brány). Brankár, ktorý túto sezónu strávil v bratislavskom Slovane, opäť predviedol skvelý výkon a doteraz suverénnych Helvétov neraz privádzal do zúfalstva.

Rodáka z Martina po stretnutí opäť vyzdvihli viacerí spoluhráči. Nadšením napriek výbornému výkonu neoplýval ani samotný Samuel. „Ťažko sa mi hľadajú slová. Nič sa nedá robiť, musíme ísť ďalej. Po treťom inkasovanom góle som inicioval skúmanie vysokej hokejky, no potom som videl, že to bol náš hráč. Máme na čom stavať. Teraz potrebujeme zbierať body, no nejaké sme mohli vziať aj dnes,“ povedal Hlavaj.

Ten okrem výborných zákrokov zaujal fanúšikov nepochybne aj svojou maskou, na ktorej má viacero slovenských motívov. Najviac do očí bijúcim je jednoznačne podobizeň legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka. FOTO Hlavajovej masky nájdete TU!