Ako sa im to mohlo stať? V susednom Česku vystrúhali na účet Slovenska počas prebiehajúcich MS v hokeji poriadny trapas.

Slováci odohrali prvý zápas na MS s Čechmi, v ktorom prehrali 2:3. Akoby to však nestačilo, o pár dní na to zasadila našej krajine ďalšiu ranu Česká televízia. Tá vystrúhala trapas, po ktorom sa za hlavu chytí každý Slovák.

„Toto by sa im nemalo stať. Stálo by to aspoň za ospravedlnenie,“ okomentoval Ján prešľap Čechov. „Česi majú Slovákov evidentne na háku,“ pridal sa Richard.