Koho postaviť proti Švajčiarom do brány? Staňa má jasno, Lašák nerobí rozdiely

BRATISLAVA - Slovensko má za sebou úvodné tri zápasy na hokejových majstrovstvách sveta. Zo zápasov s Českom, Lotyšskom a Kanadou naši reprezentanti vydolovali štyri body. Veľkú zásluhu na tom majú brankári. Stanislav Škorvánek (27) a Samuel Hlavaj (21) si zastali svoje miesto a výbornými výkonmi prispeli k dobrému vstupu do šampionátu.

Už zajtra večer nás čaká ďalší náročný súboj. Zverenci Craiga Ramsayho vyzvú o 19:20 hokejistov Švajčiarska, ktorí s deviatimi bodmi a skóre 15:0 vedú našu skupinu. Švajčiari sa proti nášmu výberu budú mocť spoliehať už aj na posily zo zámoria. Trénerovi Patrickovi Fischerovi budú k dispozícii Nico Hischier, Kevin Fiala a Jonas Siegenthaler.

Je jasné, že ktokoľvek sa postaví medzi tri žrde, bude mať práce viac než dosť. Doteraz sme videli v akcii Škorvánka a Hlavaja. Obaja ukázali svoju kvalitu. Pre trénerov nebude ľahké sa rozhodnúť, koho postaviť. My sme opýtali oboch majstrov sveta z roku 2002, do koho by vložili dôveru.

Ján Lašák nehľadal rozdiely medzi Škorvánkom a Hlavajom: "Ktokoľvek bude chytať, nemám obavy. Chalanom verím, dúfam, že to dopadne čo najlepšie. Ak by som im neveril, nebol by som dobrý tréner. Zároveň nemám kryštálovú guľu a neviem ako budú chytať, ale dôverujem im a dúfam, že si udržia výkony z prvých troch zápasov," uviedol pre náš portál.

Na druhej strane, Rastislav Staňa vybral konkrétne meno: "Podľa veku aj skúseností sa mi stále javí ako voľba Stano Škorvánek. Rozhodnutie je však na tréneroch. Myslím si ale, že do brány pôjde on. Samozrejme, može prísť k nejakej taktickej zmene, ale tréneri budú chcieť, aby Stano opäť nabehol do zápasového rytmu. Taký je môj názor," vysvetlil pre Šport24.