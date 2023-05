RÍM – Slovenský hokejista Christian Jaroš (27) chýba v nominácii slovenskej reprezentácii na majstrovstvách sveta v Rige kvôli jeho pôsobeniu v ruskom tíme CSKA Moskva. Náš obranca si však z toho, zdá sa ťažkú hlavu nerobí a so svojou prekrásnou priateľkou Anastasiou si užívajú krásy Talianska.



Slovenský obranca, ktorý takmer celú profesionálnu kariéru pôsobil v Zámorí, sa v roku 2022 odhodlal ku radikálnej zmene. Od sezóny 2022/23 sa totiž rozhodol skúsiť šťastie v ruskej KHL, za čo sa dostal pod paľbu kritiky kvôli krvavému konfliktu Ruska na Ukrajine. Rodák z Košíc sa najskôr dohodol s Omskom, za ktorý odohral len 23 zápasov a ešte v tej istej sezóne sa presunul do slávneho CSKA Moskva. S ním s v tejto sezóne tešil zo zisku Gagarinovho pohára.



Náš hviezdny obranca bol by skvelou posilou pre našu reprezentáciu na práve prebiehajúcom svetovom šampionáte. SZĽH však vyhlásil ešte pred začiatkom MS, že nebude nominovať hráčov z ruskej KHL kvôli pretrvávajúcemu vojnovému konfliktu na Ukrajine. Jaroš má tak po sezóne a na hokej môže aspoň na chvíľu zabudnúť. Na leňošenie pritom ani nepomyslí a zábavu má pritom postarané.



Zarobené státisíce z pôsobenia v ruskej súťaži si užíva spoločne so svojou krásnou priateľkou Anastasiou, ktorú spoznal po prestupe do CSKA. Kučeravá tmavovláska s modrými očami sa dá len ťažko prehliadnuť a dvojica sa spoločne vybrala do Ríma. V metropole Talianska si to obaja poriadne užili, o čom svedčia ich spoločné zábery, ktoré dýchajú veľkou láskou. Viac sa dozviete v práve TU