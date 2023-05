Prvý z dvoch voľných dní po zápase s Kanadou využili slovenskí hokejisti predovšetkým na oddych. Do karát im nezahralo ani počasie, ktoré sa v Rige zhoršilo, no realizačný tím na čele s trénerom Craigom Ramsayom (72) si urobil náhradný program. Absolvoval návštevu slovenskej ambasády v Rige.

V centre lotyšskej metropoly, kde naša ambasáda sídli, sa členovia realizačného tímu začali schádzať okolo druhej popoludní.

Za normálnych okolností by sa tam zaiste vybrali po svojich, keďže od hotela to mali len necelé tri kilometre, no pre hustý lejak ich na stretnutie so slovenským veľvyslancom Branislavom Pavlovičom postupne zvážali autá organizátorov.

Na stretnutí očividne panovala dobrá nálada, keďže realizačný tím sa tam zdržal viac ako dve hodiny. „Bolo mi cťou privítať na našej ambasáde vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie. S hlavným trénerom Craigom Ramsayom som mal veľmi priateľský rozhovor. Veľa som si z toho odniesol. Ale jednu vec som mu povedal aj ja, a síce, že čo hovorili viacerí moji známi, ktorí prišli do Rigy podporiť náš tím, Slovensko pod jeho vedením získalo novú chuť do hokeja. Myslím si, že ho to potešilo,“ napísal na svoj facebookový profil slovenský veľvyslanec.

Z návštevy ambasády mal vynikajúci pocit aj generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo, ktorý robil nášmu realizačnému tímu spoločnosť. „Bol to veľmi príjemne strávený čas. Pán veľvyslanec nás pohostil rôznymi dobrotami, medzi ktorými nechýbali ani tradičné lotyšské špeciality. Oboznámil nás s fungovaním úradu, povedal, aký ošiaľ u Slovákov spôsobilo účinkovanie našej reprezentácie v Rige a taktiež, že sa už nevie dočkať našich najbližších zápasov, ktoré si nedá ujsť na vlastné oči,“ skonštatoval pre Šport24.sk Miroslav Lažo.