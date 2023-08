V Zlatých Moravciach sa delili body. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FC Spartak Trnava remizovali v nedeľňajšom zápase 2. kola Niké ligy 1:1. Tréner Trnavy Michal Gašparík s výkonom svojich zverencov spokojný nebol.

V 65. minúte otvoril skóre striedajúci Marco Djuričin, ktorý z jedenástky poslal hostí do vedenia. Tí hrali od 86. minúty oslabení po druhej žltej karte Adriana Zeljkoviča. Domáci využili presilovku už o minútu, keď sa Richard Nagy presadil hlavičkou po centri Denisa Dugu. Pre oba tímy to bol po prehrách v prvom kole prvý bod v ligovej sezóne.

Tréner Trnavy Michal Gašparík po stretnutí zhodnotil výkon mužstva: "Vstup do stretnutia bol z našej strany v poriadku. Postupne sme strácali, domáci sa dostávali do brejkových situácií, z ktorých pramenili ich šance. Keď sme už išli do vedenia, mali sme si to ustrážiť. Nakoniec si odnášame bod, čo bolo pred zápasom pre nás určite málo. Remíza je však nakoniec spravodlivá. ViOn ukázal kvalitu, na našom výkone sa však prejavila určite aj únava. Vo futbale sú niekedy aj smolné obdobia, Inkasujeme v záverečných minútach, patrí to však k futbalu."

Vladimír Cifranič, tréner ViOnu, chválil: "Proti Trnave sme si vytvorili tri či štyri dobré príležitosti, čo nie je málo. Sme na začiatku procesu, za dnešný výkon som chalanov pochválil. Pokutový kop pramenil z našej chyby, Moško situáciu už iba hasil, to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Pozriem si to ešte na videu. Za dnešný výkon sme si bod určite zaslúžili, zápas chalani odmakali, súhlasím s kolegom, že remíza je spravodlivá."