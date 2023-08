Slovenský futbalista Róbert Polievka bol v uplynulých dňoch často pretriasaný v médiách v súvislosti s prestupom do Slovana Bratislava. Útočník Banskej Bystrice i reprezentácie prejavil veľký záujem pridať sa k tímu "belasých", kluby sa však nedohodli. Klub Dukla Banská Bystrica zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke vyjadrenie na celú situáciu.

Polievka je v hľadáčiku vedenia slovenského majstra už dlhšie, hráčovi sa ponuka od klubu páči. "Mal som túžbu prestúpiť do Slovana. Vedel to majiteľ, vedel to tréner, vedeli to v Slovane. Žiaľ, nevyšlo to a som z toho sklamaný. Na túto dobu je to uzavretá kapitola. Musím prepnúť na mód, aby som bol ten Polievka ako vlani. Chcem sa sústrediť na len na futbal," povedal futbalista Dukly po sobotnom zápase Niké ligy, v ktorom Bystričania uhrali na Slovane bod za remízu 2:2.

Banskobystrický futbalový klub odhalil podrobné detaily prestupovej ságy ich kapitána. "Koncom mája vedenie Dukly Banská Bystrica absolvovalo neformálne stretnutie v Bratislave, ktoré inicioval tréner ŠK Slovan Bratislava, Vladimír Weiss st. Začiatkom júna sme mailovou komunikáciou obdržali oficiálnu ponuku na prestup zo strany klubu ŠK Slovan Bratislava. Tá však bola pre klub neakceptovateľná, najmä pre harmonogram splátok. Následne sme prostredníctvom mailu obdržali druhú ponuku, kde bol upravený harmonogram splátok. Od toho momentu neprišla žiadna ďalšia ponuka, prebehol len telefonický rozhovor s generálnym riaditeľom ŠK Slovan, Ivanom Kmotríkom ml. Odvtedy sme neboli žiadnym spôsobom oslovení zo strany klubu na oficiálne a osobné rokovanie o prestupe," uviedol klub na svojej oficiálnej webovej stránke.

V Banskej Bystrici si svojho kapitána veľmi cenia

"Vzhľadom na to, že sa jedná o klenot nášho klubu, ktorý si nesmierne ceníme a vážime za jeho profesionalitu a morálne hodnoty, a sme vďační za všetko, čo tomuto klubu odovzdal. Vedenie MFK Dukla si uvedomuje, že v prípade jeho odchodu príde klub nielen o veľkého hráča, ale aj osobnosť, ktorá je hnacím motorom Dukly. Aj z toho dôvodu sme ponúkli Robovi predĺženie zmluvy, a na podmienkach sme predbežne dohodnutí. Avšak v prípade seriózneho záujmu a ponuky pre klub ako aj samotného hráča, nebude vedenie MFK Dukla Robovi brániť posunúť sa ďalej po kariérnej stránke. Veríme, že jeho kvalitu a srdce športovca ocenia aj ako doma, tak aj v zahraničí," dodal klub.